Поезд протаранил грузовик на переезде

В Глухове поезд протаранил грузовик. Фото: Глухов Инфо

В Глухове Сумской области поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде.

В результате столкновения пострадали два человека, их госпитализировали с места аварии. Об этом сообщает местный сайт Глухов инфо.

Свидетели аварии рассказали, что водитель фуры поехал на красный свет светофора, в это время по путям приближался поезд. Водителю грузовика не удалось проскочить переезд, и машину протаранил поезд.

В каком состоянии находятся пострадавшие - пока неизвестно.

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Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

На Черниговщине столкнулись грузовик "Iveco" и рейсовый автобус. В ДТП травмировались 16 человек и 3 погибли.