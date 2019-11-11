Поезд остановили из-за анонимного сообщения

В полицию поступило сообщение о заминировании поезда. ФОТО: unian.net

Из-за сообщения о заминировании вынужденную остановку совершил поезд №719 Харьков-Киев.

Сообщила об этом пресс служба Укрзализныци на официальном сайте.

"Сегодня около 11 часов неизвестный сообщил в полицию о заминировании. Для проведения оперативных действий поезд был остановлен о 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высажено из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ДСНС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", — говорится в сообщении.

Проверка длилась больше 2-х часов. После завершения ее поезд продолжил движение по маршруту. На конченую станцию прибыл на 2 часа 19 минут позже, чем запланировано по графику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто и как часто "минирует" столичный метрополитен

7 ноября возле станции "Коростень" в Житомирской области вынужденно остановили посреди поля поезд "Интерсити" Львов-Киев. Всего эвакуировали около 500 пассажиров.