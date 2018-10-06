Поезд насмерть сбил мужчину, который сидел на путях

В Харьковской области под колесами поезда погиб мужчина.
Трагедия произошла в пгт. Покотиловка Харьковского района вечером 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
Погибший мужчина сидел на путях, и не заметил поезда. Машинист применил экстренное торможения, однако остановить поезд вовремя не удалось.
Правоохранители решают вопрос о внесении фактау происшествия в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас проводится проверка.
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Бывшего главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпасо толкнули под колеса прибывающего поезда в лондонском метро. Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция.
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