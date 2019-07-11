Поезд Интерсити столкнулся с автомобилем

В Житомирской области поезд врезался в автомобиль. Фото: УНИАН

Недалеко от города Новоград-Волынского Житомирской области поезд Интерсити + №743 "Киев - Львов" столкнулся с автомобилем.

Это случилось на переезде перегона "Всадница - Новоград-Волынский", говорится в сообщении Укрзализныци.

"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя автомобиля забрала скорая", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интерсити на смерть сбил женщину

Поезд получил повреждения, которые не позволили ему продолжить движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный подвижной состав, в который пересадили пассажиров. Ориентировочное время задержки рейса - три часа.

6 мая на Саперно-Слободской железнодорожной станции в столице поезд насмерть сбил парня. Он переходил пути, разговаривая по телефону.