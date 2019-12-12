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четверг, 12 декабря 2019 13:52

"Поехала в Полтаву к знакомому" - нашли вероятных родственников неизвестной с татуировками

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&quot;Поехала в Полтаву к знакомому&quot; - нашли вероятных родственников неизвестной с татуировками
На сообщение по нахождение под Полтавой неопознанного женского тела с татуировками откликнулись жители соседней области. Фото: Facebook

Благодаря СМИ, на сообщение полиции о розыске родственников неустановленной женщины с татуировками, чье тело обнаружили 10 декабря, сегодня ответьте.

Об этом Gazeta.ua сообщили в пресс-службе Полтавской областной полиции.

По предварительной информации, обнаружено тело с татуировками может принадлежать 25-летней жительнице одной из соседних областей, которая поехала в Полтаву к знакомому и перестала выходить на связь с родными.

"Утром в Полтаву выехали родственники. Пока ничего не могу сказать - это вся инфоромация, которую повиодмив следователь. Если мама узнает дочь, дадим более подробную информацию", - рассказал руководитель отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

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Труп в канаве нашли посреди поселка Семеновка Полтавской области.

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