Окровавленное тело нашли в канаве посреди поселка

Тело мужчины нашли в поселке Семеновка в канаве. Фото: pl.npu.gov.ua

Труп в канаве нашли посреди поселка Семеновка Полтавской области.

Об этом Gazeta.ua сообщили в пресс-службе ГУ национальной полиции в Полтавской области.

Тело мужчины с признаками телесных повреждений на улице Семеновки обнаружили случайные прохожие утром 8 декабря.

"Он был весь в крови. Телесные повреждения были нанесены в область головы. Позже установили, что мужчина отдыхал в компании своих знакомых. Между ними возник конфликт. Произошла драка, в результате чего пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы", - рассказал представитель Полтавского управления национальной полиции Юрий Сулаев.

По информации Семеновского отделения полиции, погибший - 46-летний житель поселка. Нападавшие - жители Семеновского района 1999 и 2001 годов рождения, один из которых ранее попадал в поле зрения правоохранителей.

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Оба подозреваемых задержаны. В рамках уголовного производства проводят досудебное расследование. Задержанным инкриминируют совершенные группой лиц нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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