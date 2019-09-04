Поехала в Одессу и исчезла: разыскивают женщину с 1-летней дочерью

В Одесской области разыскивают 23-летнюю Наталью Семерицкую, которая исчезла с 1-летней дочерью. Фото - od.npu.gov.ua

В Одесской области разыскивают 23-летнюю Наталью Семерицкую из с. Кульник.

31 августа вместе с 1-летней дочерью она уехала в Одессу. С тех пор на связь с родными не выходила, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные короткие. Имеет явные признаки беременности.

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Была одета: синие джинсы, черные кроссовки, цветная футболка. Ребенок находился в коляске бежевого цвета.

Всем, кому известно местонахождение Натальи, просят сообщать по телефонам: 0486242920, 0505542020 или на спецлинию "102".

Во вторник, 3 сентября, в Киеве при странных обстоятельствах исчезла мать двоих детей. Около 18:00 она написала сообщение, что находится в беде. После этого на связь не выходила.