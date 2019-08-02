Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто

2 августа вблизи села Грушевка Николаевской области нашли расстрелянную легковушку КИА RИО. В салоне был мертвый владелец.

Предварительно, погибший - 38-летний местный житель, который накануне вечером вместе со своим приятелем поехал на рыбалку в село Грушевка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине в расстрелянной иномарке нашли мертвым 38-летнего мужчину

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причастных к преступлению лиц устанавливают.

Следователи открыли уголовное производство.

В селе Великая Копаня Закарпатской области вдоль дороги "Мукачево-Рогатин" нашли разбитую расстрелянную иномарку без номеров. Людей в салоне не было.