Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 9324
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 585
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2367
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2673
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2826
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 702
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1053
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6687
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
3
5
5
6
4
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
Убийство криминального авторитета: что известно о нападавших
В ДТП погиб известный диджей
В ДТП погиб известный диджей
Грузовик насмерть сбил водителя фуры, когда он менял колесо
Грузовик насмерть сбил водителя фуры, когда он менял колесо
Водителя трясло от судорог за рулем: работник госохраны врезался в дерево и погиб
Водителя трясло от судорог за рулем: работник госохраны врезался в дерево и погиб
 Hyundai протаранил маршрутку: много пострадавших
 Hyundai протаранил маршрутку: много пострадавших
Видео
Все видео
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Была и бросала в собачью будку: мать издевалась над сыновьями (18+)
Была и бросала в собачью будку: мать издевалась над сыновьями (18+)
В России автобус лоб в лоб столкнулся с фурой: много погибших
В России автобус лоб в лоб столкнулся с фурой: много погибших
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 585
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6687
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2763
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 441
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 13:32

Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто

  Комментировать

2 августа вблизи села Грушевка Николаевской области нашли расстрелянную легковушку КИА RИО. В салоне был мертвый владелец.

Предварительно, погибший - 38-летний местный житель, который накануне вечером вместе со своим приятелем поехал на рыбалку в село Грушевка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua
  На Николаевщине в расстрелянной иномарке нашли мертвым 38-летнего мужчину
На Николаевщине в расстрелянной иномарке нашли мертвым 38-летнего мужчину

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кого расстреляли во внедорожнике из гранатомета

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства и причастных к преступлению лиц устанавливают.

Следователи открыли уголовное производство.

В селе Великая Копаня Закарпатской области вдоль дороги "Мукачево-Рогатин" нашли разбитую расстрелянную иномарку без номеров. Людей в салоне не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поехал на рыбалку: мужчину расстреляли в собственном авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

"Без слов и слез" - в концлагере погибло 20 тыс. ромов

Украинский боксер неожиданно проиграл в финале Олимпийских игр

Из Польши принудительно выселили полмиллиона украинцев

В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

За день умерли три актрисы - в город пришла страшная болезнь

Самое читаемое
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 30199
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 23284
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 23139
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 20188
&quot;Кажется, я богиня&quot; - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
"Кажется, я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
4
 Просмотров: 15111
Происшествия
Назвали причину сбоя работы в киевском метро
Назвали причину сбоя работы в киевском метро Просмотров: 18
На базе отдыха погиб 6-летний мальчик: назвали предварительную причину
На базе отдыха погиб 6-летний мальчик: назвали предварительную причину Просмотров: 180
Сириец посреди улицы порубил немца мечом
Сириец посреди улицы порубил немца мечом Просмотров: 576
30 лет вместе: мужчина забил жену и ударил себя ножом на глазах у полиции
30 лет вместе: мужчина забил жену и ударил себя ножом на глазах у полиции Просмотров: 630
Мужчина застрелил шесть человек и покончил с собой
Мужчина застрелил шесть человек и покончил с собой Просмотров: 783
Больше всего комментируют
4
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
2
Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
Голосов: 200
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua