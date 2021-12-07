Поехал на красный и сбил человека: автомобиль руководства полиции попал в ДТП

Водитель поехал на красное и не разрешил врачам госпитализировать сбитую женщину. Фото: Pixbay

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства ДТП с участием служебного автомобиля исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области. В результате аварии травмировалась женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

3 декабря 2021 года в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе.

"Водитель об инциденте не сообщил и не позволил врачам госпитализировать потерпевшую с места аварии. Сказал, что самостоятельно доставит женщину в больницу", - утверждают в ДБР.

Правоохранители возбудили дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошла ужасная авария с участием полицейского, погибли два человека

Санкция статьи предусматривает штраф от 3400 грн до 8500 грн, исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Устанавливают лиц, причастных к преступлению. Досудебное расследование продолжается.

В Харькове народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого полиция оштрафовала на 340 грн за нарушение ПДД. Патрульные остановили нардепа перед выездным заседанием комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады в Харькове. На нем как раз обсуждали вопросы безопасности движения.