Поджог беременной: у женщины обгорело 70 процентов тела

Женщине, которую в Кривом Роге любимый облил бензином и поджег, 20 лет. Она на 17-й неделе беременности.
Предварительный диагноз медиков - термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени. У женщина обожжено 70% тела, сообщает one.kr.ua.
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Состояние пострадавшей тяжелое, она находится в ожоговом отделении городской больницы №2.
Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина во время ссоры облил беременную бензином и поджег. Это произошло на ул. Соборности сегодня, 26 мая. По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями.
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