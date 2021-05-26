Поджог беременной: у женщины обгорело 70 процентов тела

В Кривом Роге мужчина во время ссоры облил любимую бензином и поджег. Фото: npu.gov.ua

Женщине, которую в Кривом Роге любимый облил бензином и поджег, 20 лет. Она на 17-й неделе беременности.

Предварительный диагноз медиков - термический ожог лица, тела, дыхательных путей, туловища и конечностей 2-3 степени. У женщина обожжено 70% тела, сообщает one.kr.ua.

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Состояние пострадавшей тяжелое, она находится в ожоговом отделении городской больницы №2.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина во время ссоры облил беременную бензином и поджег. Это произошло на ул. Соборности сегодня, 26 мая. По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями.