Поджигатель "Эпицентра" рассказал, почему пошел на преступление

Поджигателю "Эпицентра" в Первомайске на Николаевщине грозит пожизненное лишение свободы. Фото: facebook.com/people/Сергей-Шайхет

Подозреваемый в поджоге "Эпицентра" в Первомайске Николаевской области имел личные неприязненные отношения с директором торгового центра.

На время преступления был пьян. Изо рта несло алкоголем, имел бессвязную речь. Об этом рассказал мэр города Олег Демченко, передает сайт "Новости-N".

В полиции задержанный сообщил, что специально приехал в Первомайск, чтобы поджечь "Эпицентр". Откуда именно - не сообщил. 90% контактов в его мобильном телефоне из Запорожской области, можно предположить, что приехал он именно оттуда.

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"Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить. Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором. Полиция отрабатывает версию, позже можно сказать более точные данные", - рассказал Демченко.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел днем ​​2 февраля. Поджигателем оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.