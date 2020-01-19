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воскресенье, 19 января 2020 14:15

Поджег женщину с 3 детьми и скрылся: рассказали подробности трагедии

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В Черновцах пьяный мужчина облил бензином и поджег свою 16-летнюю дочь. Девочка борется за жизнь в больнице, тем временем волонтеры и неравнодушные ищут для нее кровь.

Автор: vgolos.com.ua
  У 16-летней девушки обожжены руки, лицо и дыхательные пути
У 16-летней девушки обожжены руки, лицо и дыхательные пути

Об этом сообщают в пресс служба областной полиции.

Преступление произошло еще 10 января. 38-летний мужчина поссорился со своей 43-летней женой. Утолить отца попыталась дочь, после чего он ей отомстил. Мужчина облил бензином комнату и дочь, а потом убежал. В доме осталась жена и трое детей.

Правоохранители оперативно разыскали преступника и оставили его под стражей на 2 месяца.

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У ребенка обожжены руки, лицо и дыхательные пути. Обезболивающие не спасают от боли полностью, поэтому ребенок мучается.

Волонтеры пытаются собрать для нее кровь и плазму, ведь переливания приходится делать ежедневно.

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области из озера достали тело 16-летнего Павла Кременского. Его искали 2 суток.

Сообщение об исчезновении Павла появилось на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области" в Facebook 17 января. Подросток ушел из дома в четверг, 16 января, ориентировочно в 23:30.

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Дата
19
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