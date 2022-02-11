Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины

Из Украины принудительно выдворили 34-летнего "вора в законе" из санкционного списка СНБО.
11 февраля об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Оперативники получили информацию, что в Киев прибыл "вор в законе" по прозвищу Нукри Гальский. Он находится в санкционном списке СНБО.
"По данным оперативников, "авторитет" попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска", - говорится в сообщении.
Оперативники установили его местонахождение. Мужчину задержали и доставили в Государственную миграционную службу Украины.
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10 февраля ночью его принудительно выдворили с запретом въезда в Украину на три года.
В Запорожье под стражу взяли "вора в законе" по прозвищу "Принц". Такое решение 26 мая вынес Орджоникидзевский районный суд, сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. "Вор в законе" находится в санкционном списке СНБО.
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