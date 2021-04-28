Подрыв автомобиля в зоне ООС расследуют как теракт

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС.

Событие квалифицировали как теракт, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: facebook.com/lug.gp.gov.ua

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Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на Донбассе взорвался военный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое получили боевых травм.