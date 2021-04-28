Подрыв автомобиля в зоне ООС расследуют как теракт

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС.
Событие квалифицировали как теракт, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
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Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что на Донбассе взорвался военный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое получили боевых травм.
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