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вторник, 27 апреля 2021 15:50

На Донбассе подорвался грузовик ВСУ. Есть потери

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На Донбассе подорвался грузовик ВСУ. Есть потери
На Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ. Один воин погиб. Фото: unian.ua

Сегодня, 27 апреля, на Донбассе подорвался военный автомобиль ВСУ.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое получили боевые травмы, сообщают в штабе ООС.

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"Раненых воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин был ранен. На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь.

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