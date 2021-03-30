Подросток умер загадочной смертью на школьной перемене

12-летний мальчик умер во время переменыФото: pl.npu.gov.ua

На Полтавщине, в одной из школ Лохвицкой объединенной территориальной общины, внезапно умер 12-летний мальчик.

Трагедия произошла во время перемены, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

"В полицию Полтавщины 30 марта, около 11:30, обратились медики, прибывшие на вызов. По предварительной информации, ребенок умер во время перемены между уроками. Спасти мальчика не удалось", - говорится в сообщении.

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Полиция проводит опрос свидетелей, изучает медицинскую документацию школьника и устанавливает обстоятельства трагедии. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

В Браилове Винницкой области в школе умерла второклассница Эльмира Купчишин. Она на перемене пожаловалась, что болит голова, а уже через несколько минут внезапно потеряла сознание. Сначала ее спасала школьная медсестра, а потом реанимировали медики "скорой", но все их усилия оказались тщетными. Посмертно врачи диагностировали у девочки инсульт.