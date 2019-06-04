Подросток умер во время попытки сделать селфи

Подростка ударило током в 27 тыс. Вольт. Фото: sochi-express.ru

В Виннице 15-летнего парня ударило током, когда он пытался сделать селфи на вагоне поезда.

Подростка ударило током в 27 тыс. вольт. Медики не смогли его спасли, сообщает "Сегодня".

"Напряжение 27 тысяч вольт. Необязательно к проводу касаться, оно убивает на расстоянии", - рассказал начальник Винницкой районной контактной сети Жмеринской подстанции электроснабжения Укрзализныци Михаил Прокопчук.

Парень получил 90% глубоких ожогов с поражением мышц. С его друзьями, которые видели трагедию собственными глазами, работают психологи.

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В Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец. Ребенок взял в рот неисправный электрический провод от телевизора. Это произошло, когда 22-летняя мать готовила смесь.