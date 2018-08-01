Подросток спас мальчика, который тонул вместе с дедушкой

Тело мужчины, который купался вместе с внуком ищут водолазы Фото: img.depo.ua

В Винницкой области во вторник в селе Нестерварка Тульчинского района подросток спас 7-летнего мальчика, тонущего вместе с 52-летним мужчиной.

Тело утонувшего мужчины сейчас ищут водолазы. Об этом сообщает пресс-служба спасателей в Винницкой области.

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"Мужчина пошел купаться со своим 7-летним внуком. Зайдя в воду, они начали тонуть. 15-летний юноша, который отдыхал у водоема, увидел, что люди нуждаются в помощи, и побежал спасать утопающих. Парню удалось спасти малого, к сожалению, дедушка утонул ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Спасателям, прибывшим на место трагедии, тело погибшего 52-летнего мужчины найти не удалось. Его разыскивают водолазы.

В Ахтырке на Сумщине нагруженный зерном КамАЗ наехал на 6-летнего мальчика. В результате полученных телесных повреждений ребенок скончался в карете скорой помощи.