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четверг, 27 мая 2021 12:24

Подросток поджег беременную сожительницу: как все было

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Подросток поджег беременную сожительницу: как все было
В Кривом Роге 17-летний во время конфликта облил бензином и поджег 21-летнюю сожительницу. Потерпевшая в больнице. Фото: dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге 17-летний облил легковоспламеняющимся веществом и пытался живьем сжечь 21-летнюю беременную сожительницу. Это произошло в квартире.

После того выбежал на улицу. И попросил прохожих вызвать скорую помощь. Объяснил, что его любимая получила ожоги во время приготовления пищи. А сам скрылся с места совершения преступления, рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"О горящем человеке полицию сообщили работники ГСЧС. Беременную женщину в шоке тяжелой степени госпитализировали. Состояние тяжелое: ожоги лица, туловища, верхних конечностей второй и третьей степени, также ожог дыхательных путей", - рассказали оперативники.

Решается вопрос сообщение задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Трагедия произошла 26 мая по ул. Соборности. Потерпевшая на 17-й неделе беременности. У женщины обожжено 70% тела. Состояние пострадавшей тяжелое, она находится в ожоговом отделении городской больницы №2.

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Дата
27
мая

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