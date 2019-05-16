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четверг, 16 мая 2019 16:58

Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу

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Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Водителя маршрутки Ирпень-Киев оклеветали, что будто бы высадил сына погибшего участника АТО посреди леса. Фото: Елена Гуменюк-Торган

Подросток, которого будто бы высадили из маршрутки посреди леса, оговорил водителя. Оказалось, что парень вообще не садился в маршрутку.

Накануне, мать 15-летнего юноши Елена Гуменюк-Торган рассказала в соцсети, что водитель маршрутки №420 Ирпень-Киев, высадил ее сына посреди леса. Несмотря на предъявленное удостоверение члена семьи погибшего участника АТО, сообщает nashkiev.ua.

Члены Союза участников АТО нашли водителя той маршрутки и передали его правоохранителям. Пообщались также с "потерпевшим" подростком. Тогда и возникло много вопросов и неясных деталей.

"Что было дальше, когда юноша показал удостоверение, а водитель ответил, что льготных мест нет? Почему парень не вышел сразу, а водитель поехал? Почему водитель не высадил его на следующей остановке или другой дальше? Ведь он проехал семь остановок и только в лесу высадил. Такое можно было сделать, руководствуясь какой-то особой ненавистью и жестокостью", - говорит член Союза участников АТО Александр Головенько.

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К тому же, по словам матери, за ребенка никто в маршрутке не вступился. Предприятие "Муниципальная стража" предоставило записи с камер видеонаблюдения. На первой видно, что к остановке подъезжает маршрутка, но парень в нее не садится, а проходит мимо. Мать не узнала своего сына. Тогда ей показали другую запись с другого угла. На этот раз мать признала сына.

Водитель маршрутки, которого оклеветали, на грани сердечного приступа и плохо себя чувствует. Боится выйти на улицу, потому как опасается самосуда за то, чего не делал.

Елена Гуменюк-Торган попросила прощения у владельца маршрута и всем, кто помог разобраться.

"С подростками случаются разные истории. И хотя мы часто сталкивались с ситуацией недоразумений относительно перевозки "льготников", на этот раз было иначе. Благодаря объективной проверке я нашла все ответы, которые меня как человека и маму беспокоили".

Во Львове водитель маршрутного автобуса №17 выгнал из транспорта 13-летнюю девочку из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд. Ей не хватало нескольких гривен.

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