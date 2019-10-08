Подросток нашел на окраине села боевые гранатометы

Фото: Полиция

Пакет с двумя гранатометами нашел подросток в одном из сел Краснопольского района Сумской обл.

Парень искал металл вокруг своей деревни. Присыпанный листьями полиэтиленовый пакет проверил металлоискателем. Сигнал устройства показал, что в пакете металлическое. Найдя два боевых гранатомета РПГ-22, попросил мать вызвать полицию, - говорится в сообщении полиции

"Наши работники и сотрудники взрыво-технического отдела выяснили, что в пакете находятся две реактивные противотанковые гранаты. По данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами). В рамках расследования РПГ направлены на экспертизу. Сейчас мы выясняем источник их происхождения и каким образом они попали на окраину села", - сообщил начальник Краснопольского отделения полиции Андрей Семенченко.

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По словам руководителя взрыво-технического подразделения ГУНП в области Олега Евлаша, предварительно гранатометы были вполне боеспособными и представляли немалую угрозу для мирного населения. Мощность взрыва каждого равна взрыву полкилограмма тротила, а осколки имеют убойную силу в радиусе 150 метров.

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