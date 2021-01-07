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четверг, 07 января 2021 17:41

Подросток бегал по городу с ножом и наносил себе ранения

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Подросток бегал по городу с ножом и наносил себе ранения
После долгих переговоров парень признался, что пережил очень серьезное потрясение. Фото: tsn.ua

Во Львове 17-летний парень бегал по городу с ножом и наносил себе повреждения.

До приезда полицейских, подросток скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресслужбуа патрульной полиции Львовской области.

Патрульные начали искать юношу. На улице Владимира Великого увидели его.

"Парень начал убегать. Полицейские ездили его в тупик. Парень приставил себе нож к груди и предупредил, что если кто-то подойдет ближе - он убьет себя", - говорится в сообщении.

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Пока один из патрульных начал переговоры, другой вызвал "скорую", ведь на обеих руках парня были резаные раны. Полицейский просил парня дать возможность перевязать раны, но он показательно начал наносить себе ранения.

После долгих переговоров парень признался, что пережил очень серьезное потрясение и не хочет жить.

"Патрульный нашел правильные слова и парень выбросил нож. Его передали медикам. Они обработали порезы на руках и отвезли парня в специализированное медучреждения. Туда привезли мать юноши", - говорится в сообщении.

Возле метро Минска в Киеве, прохожие заметили неадекватного мужчину, который пытался выколоть себе глаз. Люди, которые проходили мимо, держали его, пока не приехали врачи "скорой".

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