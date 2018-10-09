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вторник, 09 октября 2018 11:00

Подростка укусила змея и отправила в больницу

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Подростка укусила змея и отправила в больницу
Осторожно, змеи: парень попал в больницу в результате укуса змеи. Фото: depo.ua

В Башкировском лесу Чугуевского района Харьковщини подростка укусила змея. Об этом сообщили очевидцы на странице в Facebook.

"Парень вместе с матерью шел лесом домой. Увидел ползучего гада. Подумал, что это уж и попытался поймать. Как оказалось, змея, что и укусила его за палец. Уже через полчаса подростка забрали в реанимацию. Там оказали первую помощь", - сказано в сообщении.

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Сейчас пострадавший в больнице. Его состояние стабильное.

А тем временем в Сколевском районе Львовской области змея напала на 20-летнюю женщину. Пострадавшую от змеиного укуса доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

"Вечером, 8 октября, в Сколевскую центральную райбольницу госпитализировали 20-летнюю жительницу села Волосянка Сколевского района, которого укусила змея за правую руку", - говорится в сообщении.

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У женщины состояние средней степени тяжести. Сейчас она в больнице.

Работники ГСЧС еще раз напоминают о безопасности и внимательности в лесу или же на природе. Если увидели пресмыкающегося рядом с собой паниковать не следует. Вместе с тем, приближаться и не делать резких движений. Спокойно отойти. У гадов плохое зрение и слух. Однако они хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Обычно пресмыкающиеся находятся в высокой траве, кустах, лесах. Поэтому отправляясь в такие места стоит одеваться и обуваться соответственно.

14 августа в львовском Западноукраинском детском медицинском центре от укуса змеи скончалась 4-летняя девочка. В заведение попала в тяжелом состоянии.

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09
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