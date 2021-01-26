Подростка, который был в наушниках, сбил тепловоз: фото трагедии

На Прикарпатье 15-летнего подростка сбил тепловоз.

Парень переходил пути в наушниках и не услышал как приближался тепловоз, сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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Фото: if.npu.gov.ua

"26 января около 8 ч 40 мин в селе Пьядики тепловозом травмирован 15-летний местный десятиклассник. С тяжелыми травмами головы и грудной клетки несовершеннолетнего госпитализировали в Коломыйскую детскую больницу", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства трагедии выясняются.

В Малине Житомирской области 17-летний парень остался без ног, попав под электропоезд сообщением Коростень-Киев. Он выпал из него во время движения.