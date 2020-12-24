17-летний парень лишился ног, выпав из поезда на ходу

В Житомирской области 17-летний парень остался без ног, попав под электропоезд. Фото: pixabay.com

В Малине Житомирской области 17-летний парень остался без ног, попав под электропоезд сообщением Коростень-Киев. Он выпал из него во время движения.

Трагедия произошла вечером 23 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевший вместе с 15-летним знакомым на железнодорожной станции Головки зашли в вагон электропоезда, направляясь в Малин. Чуть позже у старшего из ребят зазвонил телефон и он перешел в другой вагон, предложив товарищу встретиться уже на перроне в городе. На станции "Малин" младший юноша не увидел друга. Тот позвонил ему и рассказал, что во время движения со станции "Пирожки" выпал из электропоезда. Почти одновременно пострадавший сообщил о происшествии и родителям", - рассказали в полиции.

Парня нашли возле железнодорожного пути примерно за 27 м от указанной станции в направлении Малина и срочно госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Следователи начали расследование. Продолжается установления обстоятельств падения и травмирования парня.

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