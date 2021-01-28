Подполковника налоговой милиции поймали на взятке в $ 20 тыс.

Подполковник за деньги обещал бизнесмену закрыть уголовное производство и вернуть изъятое имущество. Фото: gp.gov.ua

На Харьковщине подполковника налоговой милиции поймали на взятке.

Он требовал под предпринимателя $20 тыс. За закрытие уголовного производства и возвращении изъятого имущества, сообщает Офис генпрокурора.

Также задержали посредника коррупционной схемы.

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В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.368 УК (получение неправомерной выгоды в крупном размере, по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении, избрании меры пресечения и устранения с должности.

Бывший помощник народного депутата занимался мошенничеством, "продавая" должности в Офисе президента. Злоумышленник пообещал потерпевшему помочь в трудоустройстве в ОП. Стоимость "услуг" оценил в $ 200 тыс.