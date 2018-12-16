Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль

Офицер СБУ с пистолетом отобрал у таксиста машину. Фото: Информатор

В Киеве у таксиста, угрожая оружием, отобрали машину. По предварительным данным, злоумышленником оказался подполковник СБУ.

Патрульные очень быстро среагировали, и задержали злоумышленника. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, пассажир начал угрожать пистолетом водителю такси, после чего сел за руль автомобиля Toyota Corolla и поехал в неизвестном направлении. Правоохранители быстро задержали злоумышленника, у него также обнаружили предмет, похожий на пистолет Макарова.

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Предварительно, задержанным оказался подполковник СБУ. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

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