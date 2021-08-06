Подполковник СБУ повесился в лесу - Telegram-каналы

В Днепре повесился подполковник СБУ. Тело старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности, - Gazeta.ua) СБУ в Днепропетровской области нашли в лесополосе возле жилого массива Приднепровск 5 августа. Неподалеку стояло авто мужчины.

Также правоохранители нашли записку, в которой подполковник Николай Владимирович обвинил в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя. Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Алексей Теймурзин. И опубликовал часть протокола, где описана хронология событий.

Автор: t.me/taimurzin_oleksii В Днепре повесился подполковник СБУ. Тело нашли в лесополосе

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Отмечается, что жена подполковника в 15:28 позвонила руководителю отдела "Т" Хмары Д.М. А также прислала ему SMS-сообщение, содержание которого было похоже на предсмертную записку.

Полицейские и коллеги сразу начали поиски подполковника. И нашли его тело. У погибшего осталось двое детей.

Такую же информацию распространил в Telegram-канале бывший нардеп Игорь Мосийчук. Официальных комментариев по поводу трагедии пока нет.

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