Подозреваемый в убийстве "Сармата" не явился в суд "из-за болезни"

Подозреваемый в убийстве "Сармата" не явился в суд. Фото: Громадське

Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаил Сигида не явился на рассмотрение собственного заявления, сообщив суду, что находится на стационарном лечении.

На заседание суда не явились и защитники Михаила Сигиды, сообщает Громадське.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"

"Сигида утром пытался лечь на лечение в столичную клинику "Борис", а вчера подозреваемый затягивал процесс. Сначала просил предоставить ему государственного защитника, а когда суд одобрил предоставление, появился его частный адвокат, ожидавший все время в автомобиле. Затем они несколько часов знакомились с материалами дела и объявили отвод судьи", - объяснил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Печерский районный суд Киева провел неанонсированное заседание по делу убийства участника боевых действий Виталия Олешко, позывной "Сармат".

Суд отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации заказного убийства ветерана.