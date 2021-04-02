Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой принуждал к сексу 11-летнего мальчика

62-летнего Николая из села Счастливое Херсонской области подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой. Фото: t.me/dkr_npu

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской области ранее якобы приставал к 11-летнего мальчика.

Это произошло 1,5 года назад, по словам матери мальчика. Тогда 62-летний Николай душил и заставлял ребенка заняться оральным сексом. Новые подробности резонансного преступления рассказали в программе "Один за всех" на СТБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство Марии Борисовой: о подозреваемом рассказал родственник

"Дима шел с канала. Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном виде и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда", - вспомнила женщина.

О склонение к сексу мальчик рассказал психологам. А мать написала заявление в полицию. Но правоохранители якобы просто провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили домой.

11 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Тело, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка. Машу изнасиловали и задушили руками, установили эксперты. Она исчезла 7 марта, когда играла с 10-летним братом и соседскими детьми на улице. Ее круглосуточно искали около полутысячи человек. Подозреваемый в преступлении - 62-летний местный житель, который ранее имел 4 судимости.