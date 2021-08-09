Подозреваемый в убийстве лишил жизни сокамерника

В служебной халатности подозревают двух сотрудников Харьковского следственного изолятора, которые вопреки инструкции поместили в одну камеру заключенного за убийство и приговоренного за грабеж. Заключенный напал и убил осужденного. Фото: khar.gp.gov.ua

В Харьковском следственном изоляторе заключенный убил осужденного.

А в служебной халатности обвинили двух сотрудников СИЗО. Они вопреки инструкции поместили в одну камеру заключенного за убийство и приговоренного за грабеж. Конфликт в камере произошел 5 декабря 2020 года, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Мужчина, осужденный за грабеж, был пьян. И выразил неприязненное отношение к заключенному, находящемуся под стражей по подозрению в совершении умышленного убийства. При этом заключенный нуждался в усиленном надзоре за психическим состоянием здоровья", - отмечают в прокуратуре.

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Травмы осужденного оказались смертельными.

По данным следствия, в одну камеру заключенного и осужденного поместили младший инспектор и старший по корпусу изолятора. В прокуратуре отмечают, что они не проверили заключенных и осужденных, а также не удостоверились, что видеонаблюдение работает.

За служебную халатность, повлекшее тяжкие последствия, работникам СИЗО грозит до пяти лет заключения.

В следственном изоляторе в Житомире умер заключенный. Фельдшер городской медчасти уголовно-исполнительной службы засвидетельствовал, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Однако экспертиза установила: заключенного забили до смерти. Дело расследуют как умышленное тяжкое телесное повреждение. Кроме того, следователи открыли еще два уголовных производства в отношении медработников городской медчасти уголовно-исполнительной службы и сотрудников колонии.