Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный собирался бежать в РФ

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Патрульного, убившего коллегу в Рубежном Луганской области, задержали на пути к государственной границе с Россией.

Сослуживца застрелил во время спора, сообщили в Государственном бюро расследований.

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"По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время него один из них применил оружие", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Тело мертвого лейтенанта полиции 24-летнего Александра Фахруддинова нашли в арендованном райотделом полиции здании в Рубежном Луганской области 16 ноября. Его табельное оружие исчезло. В тот же день установили причастного к убийству патрульного полицейского. Им оказался его коллега Станислав Шевцов.