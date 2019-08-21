Подозреваемый в убийстве Дианы Хриненко просился на волю

21 августа Кропивницкий апелляционный суд оставил под стражей 27-летнего Николая Середницкого. Его подозревают в убийстве школьницы 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района.

Адвокат подозреваемого Александр Урсаленко настаивал, что его клиента задержали безосновательно. Хотел, чтобы прокурор объяснил 13 фактов, которые могут служить доказательством совершения преступления Середницким.

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Однако апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Кассационному обжалованию не подлежит.

Диана Хриненко исчезла в ночь на 25 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем. Успела сказать, что у нее из головы идет кровь. Утром родные нашли в 300 м от дома ее разбитый телефон и капли крови, которые вели к трассе. 26 марта во время полевых работ вблизи села Новая Поляна нашли человеческие останки. То, что они принадлежат Диане, подтвердили 3 экспертизы. 15 августа Ленинский райсуд Кропивницкого арестовал Николая Середницкого из села Новотреповка Знаменского района. На его след полиция вышла полтора месяца назад. Скрывался в Польше. 13 августа там его задержали местные правоохранители.