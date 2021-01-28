Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в одиночной камере

На Сумщине 14 января задержали 43-летнего мужчину с Волыни, который находился в розыске за изнасилование 10-летней падчерицы. Фото: su.npu.gov.ua

В Ковеле на Волыни в изоляторе временного содержания повесился задержанный.

Самоубийство произошло в ночь на 27 января, мужчина находился в камере один. Об этом пишут "Волынские новости".

Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи открыли уголовное производство. Будут проверять и действия правоохранителей.

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Речь идет о мужчине из Камень-Каширского района, который насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках, отмечают источники издания. Долгое время мужчина скрывался. Но когда попытался бежать в Россию, правоохранители задержали его на территории Сумской области.

На Сумщине 14 января полицейские задержали 43-летнего мужчину с Волыни, который был в розыске с 2019 года. Мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока женщины не было дома.