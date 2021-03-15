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понедельник, 15 марта 2021 11:55

Подозреваемый молчит, а мать - не причастна: новые подробности громкого убийства ребенка на Херсонщине

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Подозреваемый молчит, а мать - не причастна: новые подробности громкого убийства ребенка на Херсонщине
7-летняя Мария Борисова из села Счастливое Алешковского района Херсонской области проживала с матерью Ольгой и братом 10-летним Сергеем. Отец 2 года, как не живет с семьей, но с детьми общался. Фото: facebook.com/groups/236820813600354

Полицейские Херсонщины рассказали, как искали убийцу 7-летней Марии Борисовой из села Щасливое Алешковского района на Херсонщине.

Под подозрение попадало почти все население деревни. Проверяли алиби каждого. Когда нашли тело - полицейские получили следы злоумышленника. Благодаря 2 важным экспертизам, результаты которых поступили вчера днем, злоумышленнику объявили о подозрении. Об этом рассказал заместитель руководителя областной полиции Николай Вербицкий.

"На полимерном мешке, в котором нашли тело девочки, на поясе и веревке, которыми он был завязан, на одежде и ладонях девочки были найдены следы подозреваемого. В том числе и следы спермы на штанах ребенка. Следы сравнивались с образцами ДНК 6 человек, в общем проводилось 16 молекулярно-генетических экспертиз. Результаты указали на задержанного", - рассказал Вербицкий.

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Где именно девочку изнасиловали и убили, где злоумышленник прятал тело - в полиции не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Единственное говорят, мать девочки к преступлению не причастна. Если б знала, что к исчезновению может быть причастен задержанный - сообщила бы.

"В интересах следствия, которое еще продолжается, информацию о месте совершения преступления разглашать не можем. Мы не исключаем, что тело могли скрывать в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ", - добавили правоохранители.

Экспертизы продолжаются. Имел ли подозреваемый сообщника - неизвестно. Свидетельствовать он отказывается, ссылаясь на статью Конституции.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. В СМИ распространяли слухи, что к преступлению причастна мать девочки. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.

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Дата
15
марта

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