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пятница, 06 августа 2021 13:34

Подозреваемые в убийстве Вербицкого могут выйти на свободу

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Подозреваемые в убийстве Вербицкого могут выйти на свободу
Судьи сейчас находятся в отпуске. Фото: facebook.com/eugeniyazz

Завтра истекает мера пресечения в отношении обвиняемых по делу похищения Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Непосредственные исполнители Сергей Мисливий и Иван Новотный, которых также подозревают в убийстве Вербицкого, могут выйти на свободу, написала в Facebook адвокат Евгения Закревская.

"Белоцерковский суд безосновательно инициировал изменение подсудности по делу, которое уже определял до этого апелляционный суд. Теперь, когда дело к ним вернулось - не могло не вернуться, потому что подсудность уже определена и споры о подсудности не допускаются, - две трети коллегии в отпуске. С отпуска никого не отозвали. Повторное перераспределение не провели. У меня нет цензурных слов. Это спланированные действия по освобождению главных подозреваемых. В убийстве в том числе. Напоминаю, до задержания Мисливий скрывался под чужой фамилией с фальшивым паспортом", - пишет Закревская.

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В комментарии изданию "Цензор.НЕТ" прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич сказала, что официального ответа на свое обращение об инициировании дополнительного автораспределения пока не получила, ведь нет боковых судей.

"Положением о системе электронного документооборота предусмотрено в исключительных случаях осуществление дополнительного автораспределения для замены судей, в частности, если они в отпуске, есть необходимость решения вопросов или соблюдения сроков по уголовному делу", - отметила Малашич.

В Белоцерковском районном суде отказались отвечать в телефонном режиме.

"Я понимаю, о каком деле, по телефону не могу, пишите официальный письменный запрос", - ответили журналистам на вопрос о дополнительном автораспределении в деле.

Юрия Вербицкого похитили вместе с Игорем Луценко 21 января 2014-го из помещения Александровской клинической больницы в Киеве. По словам Луценко, похитителей было 10. Их наняла Партия регионов, чтобы оказать беспорядок в столице на время Евромайдана.

22 января тело Юрия Вербицкого нашли в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области со следами пыток.

Следствие установило обстоятельства и личности подозреваемых в убийстве Вербицкого. Большинство из них бежали из Украины. Организатором преступления считают Александра Волкова. 16 апреля его приговорили к девяти годам тюрьмы.

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