Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26 не задержаны

Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26, которая произошла под Чугуевом на Харьковщине, не задержаны.
Следователи будут обращаться в суд с ходатайством об избраных мерах пресечения, сообщил сегодня, 18 декабря, во время брифинга заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП Сергей Личик.
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"Мы будем обращаться с соответствующими ходатайствами к следственным судья для избрания подозреваемым меры пресечения", - сказал он.
Причиной падения Ан-26 есть совокупность ошибочных решений экипажа самолета и военной части, а также руководящего состава, по версии следствия. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.
25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на Харьковщине упал и загорелся самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба - всего 27 человек. Выжил только 1. По делу объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.
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