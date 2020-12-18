Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26 не задержаны

На Харьковщине разбился самолет Ан-26. На борту находились 7 офицеров и 20 курсантов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Выжил только один. Фото: t.me/dsns_telegram

Подозреваемые по делу о катастрофе Ан-26, которая произошла под Чугуевом на Харьковщине, не задержаны.

Следователи будут обращаться в суд с ходатайством об избраных мерах пресечения, сообщил сегодня, 18 декабря, во время брифинга заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере ОГП Сергей Личик.

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"Мы будем обращаться с соответствующими ходатайствами к следственным судья для избрания подозреваемым меры пресечения", - сказал он.

Причиной падения Ан-26 есть совокупность ошибочных решений экипажа самолета и военной части, а также руководящего состава, по версии следствия. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

25 сентября в 20:50 вблизи города Чугуев на Харьковщине упал и загорелся самолет Ан-26. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба - всего 27 человек. Выжил только 1. По делу объявили подозрения командующему Воздушных сил Сергею Дроздову, руководителю полетами военной части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.