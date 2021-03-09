Подозреваемую в убийстве инспектора киберполиции отправят на психиатрическую экспертизу

Киевлянка Святослава Петрова около 10 лет работала в полиции, последние 3 - в киберполиции. Ее нашли убитой ночью 7 марта. Подозреваемая - давняя подруга. Фото: facebook.com/Святослава Богдановна

Сегодня, 9 марта, в Киеве суд будет избирать меру пресечения для 37-летней подозреваемой в убийстве подруги, киберполицейской 37-летней Святославы Петровой.

В дальнейшем на женщину ждут экспертизы, в том числе психиатрические, которые определят, вменяемая ли она.

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"Отрабатывали много версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательно, которая привела к раскрытию - на бытовой почве. Мы смогли по ее показаниям найти орудие убийства - нож, которым она наносила телесные повреждения", - отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает ТСН.

С погибшей Святославой Петровой прощаться вероятно завтра, 10 марта.

В ночь на 7 марта, около 3:00, полицейские обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти на просп. Николая Бажана в Дарницком районе Киева. Убитая - полицейская, 1983 года рождения. 37-летнюю подозреваемую в убийстве полицейской задержали. Известно, что женщины дружили.