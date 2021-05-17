Подозреваемому в убийстве Пекельному смягчили меру пресечения

Подозреваемому в умышленном убийстве при превышении пределов обороны Андрею Пекельному из села Глещава на Тернопольщине смягчили меру пресечения.

Круглосуточный арест ему заменили на арест в ночное время - с 22:00 до 07:00. Также он должен сдать свой загранпаспорт и по первому требованию являться к следователю, прокурору или в суд. Такое решение сегодня, 17 мая, вынес Тернопольский апелляционный суд.

Фото: tea.court.gov.ua

Адвокат Андрея просил вообще не применять к нему меру пресечения. Отметил, что его подзащитный - участник ООС и защищал независимость Украины, положительно характеризуется по месту жительства, содержит мать и брата, которые являются инвалидами. Однако его ходатайство удовлетворили частично.

Следователи установили, что между Андреем и Владимиром Воробцом возник конфликт. Андрей стоял на пороге дома. А оппонент ударил его в лицо. Андрей потерял равновесие и упал на колено.

"Неверно оценив ситуацию, характер и степень опасности, подозреваемый в целях самозащиты нанес один удар ножом в грудь Владимиру. В результате чего последний скончался", - таковы предварительные выводы следствия.

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Далее дело будут расследовать в главном следственном управлении Нацполиции. Процессуальное руководство в деле забрали в генеральную прокуратуру, рассказала Gazeta.ua руководитель пресс-службы Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая.

"По факту нападения на дом подозреваемого было открыто еще одно уголовное производство - за нарушение неприкосновенности жилища с применением угроз и насилия. И это, и дело о гибели нападавшего забрали на прошлой неделе", - рассказала Гурецкая.

Если следствие установит, что Пекельный превысил пределы необходимой обороны, его могут посадить на два года. Если будет установлена ​​вина нападавших на него - им грозит до пяти лет тюрьмы.

Несчастье случилось 2 мая около полуночи в селе Глещава на Тернопольщине. 24-летний участник ООС, защищаясь от нападения пьяных сверстников, ножом травмировал одного из них. Пострадавший скончался от потери крови. Объявлять подозрения военному преждевременно и необоснованно. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.