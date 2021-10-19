Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского

На Полтавщине продолжается расследование дела о возможном изнасиловании 30-летней женщины с участием полицейского. Фото: npu.gov.ua

Делом о возможном изнасиловании 30-летней жительницы села Чавельча Оржицкой громады Полтавской области занимаются работники теруправления Госбюро расследований.

Ни одному из тех, на кого указала женщина, пока не объявили о подозрении, потому что ждут результатов экспертиз, рассказал Gazeta.ua пресс-секретарь теруправления Александр Билка.

"Досудебное расследование продолжается. Назначен комплекс экспертиз. Пока нет результатов. Соответственно, нет и подозрений, или опровержения вины", - рассказал Билка.

О потерпевшей известно, что она - мать четверых детей. В тот вечер, когда все произошло, сидела с другом на кухне. Дети в то время уже спали. Действующий и бывший полицейский пришли к женщине домой. Оба были пьяны, с собой тоже принесли алкоголь.

"Другу моему приказали уйти. После этого один из них взял меня на руки, бросил на кровать и изнасиловал. Я этого не хотела. Потом еще угрожали, что если кому-то скажу - детей отберут", - рассказала женщина.

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О женщине в селе отзываются положительно. Говорят, не гулящая. О детях заботится. Двух сыновей, которым 10 и 6 лет, и дочь, которой 8 - родила от первых отношений. Оформлена как мать-одиночка. Еще одному сыну 10 месяцев. Он от другого мужчины, рассказала староста Чавельчи Наталья Бутенко.

"Не могу сказать, поддерживают ее односельчане, или осуждают. Разное в селе говорят. Но у меня к ней никогда претензий не было. Пьяной ее никогда не видела. Домик купила. Все старое, но там всегда чисто и тепло. Сваренная еда. Детки ухоженные. Старшего мальчика года три тому назад забрала бабушка биологического отца в Золотоношу Черкасской области, чтобы помочь. Мальчик там в школу ходит, на кружки. В деревню приезжает на каникулы. Снежана туда помогает и деньгами, и участвует в воспитании мальчика. А полтора месяца тому назад биологический отец трагически погиб - под фуру попал. Так его мать теперь хочет установить его отцовство в отношении этих трех детей", - рассказала Наталья Яковлевна.

Отец младшего - сына признал и даже зарегистрировал в своем доме. Сейчас его разыскивает полиция.

"Непутевый он. Бил жену. Даже беременную. Этого маленького родила семимесячным. Мужчине дали условный срок. Но он не отмечался в полиции, так теперь в розыске", - добавила Наталья Яковлевна.

Что касается полицейских, на которых указывают - они не местные, староста их не знает.

Если факт изнасилования подтвердится и вину подозреваемых докажут - им грозит до 12 лет за решеткой.

На Полтавщине участкового офицера обвинили в изнасиловании. Якобы он вместе с товарищем пришли к жительнице Чавельчи домой в ночь на 11 октября. И там над ней надругались. Участкового, на которого указала потерпевшая, уволили из полиции по результатам служебного расследования - не работает с 12 октября. А другой мужчина, на которого указывает заявитель - бывший работник полиции. Он не работает давно.