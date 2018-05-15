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"Подконтрольные Кремлю": СБУ обыскивает офис информационного агентства в Киеве

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&quot;Подконтрольные Кремлю&quot;: СБУ обыскивает офис информационного агентства в Киеве
Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском офисе информационного агентства "РИА Новости-Украина". Фото - Укринформ

Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском офисе информационного агентства "РИА Новости-Украина".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", - написала она.

По словам Гитлянской, правоохранители установили, что СМИ использовала страна-агрессор в рамках гибридной информационной войны против Украины.

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Также пресс-секретарь СБУ отметила, что сейчас происходят следственные действия, подробности сделки обнародуют дополнительно позже.

Стало известно, что задержали журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, передает "Укринформ".

Российское агентство международной информации - российская медиагруппа и одно из крупнейших информационных агентств мира со штаб-квартирой в Москве. Медиагруппа и агентство "РИА Новости" были расформированы указом президента России Владимиром Путиным в 2013 году. Согласно указу, вместо ликвидированного "РИА Новости" было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня". Созданное в 1990 году на основе пропагандистской организации "Агентство печати "Новости": сначала под названием "Информационное агентство" Новости", а с сентября 1991 года - "РИА Новости".

Сотрудники СБУ вместе с сотрудниками Генеральной прокуратуры обнаружили в столице офис кремлевских хакеров. Правоохранители выяснили, что компьютерные злоумышленники выполняли приказы ФСБ, организуя кибератаки на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения Украины. Хакеры использовали сервисы анонимизации сообщений, чтобы скрыть дентификации атак.

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