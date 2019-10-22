Подарил любимой: мужчина разносил по городу человеческие черепа

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве задержали 21-летнего мужчину, который разносил по городу давние человеческие черепа.

Сначала прохожие увидели череп в урне для мусора возле остановки транспорта. А в ночь на 22 октября еще один череп у своей квартиры нашла жительница Заводского района города. Рядом была записка "личного характера", рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Судя по ее содержанию, женщина поняла, что такой подарок ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения. 27-летнего мужчину разыскали неподалеку от церкви на улице Садовой. Он признался, что принес череп любимой. А тот, что нашли в урне, а также его рук дело", - сказано в сообщении.

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Оказалось, мужчина достал черепа из старинного склепа на кладбище на улице Степной. Там он и устроил себе место для ночлега и временно жил просто в склепе. Когда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые мужчина разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицировали как надругательство над могилой. Ему грозит штраф или 3 года тюрьмы.

Человеческий череп нашли прохожие в урне возле продуктового магазина на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве 21 октября. Думали, что это муляж, но все же вызвали полицию.