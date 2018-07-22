Под Житомиром молния развалила дом

Автор: dsns.gov.ua В дом ударила молния

В селе Ивановка Житомирского района в жилой дом попала молния, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Происшествие произошло 21 июля. Пожар охватил кровлю и мансардный этаж двухэтажного кирпичного дома. Огонь уничтожил крышу и мансардный этаж, повредил вещи домашнего обихода.

"По предварительной информации, возгорание произошло из-за разряда молнии, который попал в дом. По словам владелицы, она сидела на дворе и чистила грибы. Когда начался дождь, женщина пошла в дом. После того, как сильно загремело, хозяйка вышла во двор посмотреть, все ли нормально со зданиями соседей, и вернулась в дом. Однако через некоторое она почувствовала запах дыма. Увидев, что горит ее дом, женщина вызвала спасателей и вместе с соседями начали выносить вещи из дома", - сообщили спасатели.

К ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли 10 человек личного состава и 2 пожарных автомобиля.

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В начале июля молния попала в школу в городе Балта Одесской области. Пожар повредил учебные помещения, перекрытия и крышу здания.