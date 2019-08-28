Под завалами в Дрогобыче еще могут быть люди

В Дрогобыче Львовской под завалами могут быть еще 5 человек. Фото - lv.dsns.gov.ua

В Дрогобыче Львовской области под завалами могут быть еще 5 человек.

Поисковые работы продолжаются, сказал заместитель директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Петр Коротинский.

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"Найдены тела 2 погибших. По оперативным данным, под завалами может находиться 5 человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной", - заявил чиновник.

В Дрогобыче Львовской области из-за взрыва обрушилась часть 4-этажного дома. 2 человека погибли, 7 - госпитализированы с ранениями. Трое, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии.