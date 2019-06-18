Под Винницей перевернулся автобус с людьми

Фото: Нацполиция

В понедельник, 17 июня, под Винницей перевернулся автобус с пассажирами. Украинцы ехали из Румынии в Запорожье.

В аварии пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

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"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства аварии. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент ДТП в автобусе находилось 23 пассажира и 2 водителя, все граждане Украины", - добавили в ведомстве.

4 пострадавших отвезли в больницу, двум оказана медицинская помощь на месте.

Около семи утра 18 июня вблизи села Колоденка Ровенской произошла смертельная авария. В лобовом столкновении сошлись Volkswagen Passat и Ford Focus.