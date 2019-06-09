Под Полтавой горит свалка

Вблизи Полтавы, в селе Макуховка спасатели ликвидируют пожар на городской свалке. Горят твердые бытовые отходы.
Общая площадь возгорания около 0,04 га. Глубина прогаров - ориентировочно от 0,5 до 1 метра, сообщает ГСЧС.
Пожар локализован.
Для ликвидации пожара привлечено 12 человек личного состава аварийно-спасательной части и 2-й Государственной пожарно-спасательной части, а также 4 единицы техники. Также привлечено 4 работника и 1 единица техники местного коммунального предприятия.
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Ликвидация пожара продолжается.
Макухивская свалка горит уже в четвертый раз. В мае огонь уничтожил мусор на площади 20 кв. м. Возгорание ликвидировали силами одного отделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
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