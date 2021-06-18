Под "открытым небом" в куче хлама: в парке нашли семью с маленьким ребенком

Фото: facebook.com/ChildrensService

В Мелитополе Запорожской области 8-летний мальчик неделю жил под открытым небом на куче старых матрасов и картонкок.

Его и еще двух взрослых заметили работники ДЮСШ №3 и вызвали Службу по делам детей, сообщили в ведомстве и показали соответствующие фото.

На кадрах видно, что ребенок жил в кустах. . Вместо кровати он использовал старые матрасы, которые лежали на земле. А вместо шкафа и игрушек - картонную коробку.

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"Выявлено ребенка 8 лет, который находился на территории города в сопровождении двух взрослых людей. По их словам, родителей ребенка, они уже около недели находились под открытым небом. Документов, подтверждающих личность малолетнего ребенка нет", - рассказали в Службе.

Ребенка доставили в лечебное учреждение для медицинского осмотра и необходимого лечения.

Как и почему ребенок оказался на улице - будут разбираться полицейские. Также выясняются личности взрослых, находившихся на улице вместе с мальчиком.

В Одессе семья с маленьким ребенком оказалась в затруднительном положении. Они обустроили жилье в парке. 9-летний мальчик спал на земле, а уроки делал на камнях. Ребенка на улице увидели прохожие и сообщили в полицию.