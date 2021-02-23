Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко

Стерненко задержали в зале суда и повезли в СИЗО. Фото: "УНИАН"

Сторонники общественного активиста 25-летнего Сергея Стерненко, которого сегодня приговорили к 7 годам тюрьмы, анонсировали акцию протеста под Офисом президента. Она запланирована на 20:00 во вторник вечером.

Стерненко остался без доступа к телефону и соцсетям, сообщается в Telegram-канале активиста.

"Киев. 20:00. Ул. Банковая. Офис президента. Репост. #ВолюСтерненко. Стерненко без доступа к аккаунтам. Украина без доступа к правосудию и справедливости. Аваков - черт. Между тем у Сергея тысячи сторонников, которые не будут молчать. Подписывайтесь, делайте репосты, не молчите", — говорится в сообщении.

Стерненко задержали в зале суда и повезли в СИЗО. Вывозить его пришлось через запасной выезд, поскольку основной заблокировали его сторонники. Одесские активисты планируют поехать в Киев, чтобы тоже присоединиться к акции на Банковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такое впечатление, что приговор писали мусора" - Стерненко о событиях в суде

Стерненко признали виновным в похищении человека в 2015 году. Речь идет о члене партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова Сергея Щербіча. Его якобы похитили с целью завладеть его деньгами — 300 грн. Дело основывалось только на показаниях Щербича. Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Адвокаты готовят апелляцию.