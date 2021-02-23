"Аваков - черт" - под судом в Одессе начался протест

Общественных активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука приговорили к 7 годам тюрьмы. Под судом начались протесты. Фото: 048.ua

Под Приморским райсудом Одессы начались протесты, горят файеры. Люди скандируют "Позор", "Аваков - черт", "Куда звонить, когда полиция убивает?" и "Свободу Стерненку". Полиция окружила суд со всех сторон.

Так люди реагируют на приговор общественным активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку. Их признали виновными в похищении человека по предварительному сговору лиц и незаконном хранении оружия. До обжалования приговора избрана мера пресечения содержание под стражей.

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Среди обоснований решения судья назвал, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный. Речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

Стерненко назвал приговор "продиктованным Офисом генерального прокурора". Активисты встретили решение суда криками "Позор".

Стерненку и Демчуку надели наручники в зале суда и повезли в изолятор.

Активисты под судом сначала не выпускали автозак.

Стерненка и Демчука признали виновным в похищении человека в 2015 году. Речь идет о члене партии "Доверяй делам" одесского мэра Геннадия Труханова Сергея Щербича. Его вроде бы похитили с целью завладеть его средствами - 300 грн. А само дело основывалась только на показаниях Щербича. Обоим дали 7 лет колонии с конфискацией части имущества. Адвокаты готовят апелляцию.