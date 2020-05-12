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вторник, 12 мая 2020 16:17

Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
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12 мая под ОП провели акцию протеста
Фото: rbc.ua
12 мая под ОП провели акцию протеста
12 мая под ОП провели акцию протеста
12 мая под ОП провели акцию протеста

Во вторник, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами после того, как протестующие подожгли шины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксаны Тищенко.

По словам пресс-секретаря, активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками.

"Активисты подожгли шины и из-за этого возникли стычки с правоохранителями. Там кратковременная драка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные с этими лицами. Они будут фиксировать", - заявила Тищенко.

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Правоохранители продолжают наблюдать за общественным порядком. В столкновениях никто не пострадал - по крайней мере, в полицию с заявлениями не обращались.

По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".

В Киеве в воскресенье, 3 мая, на Майдане Независимости предприниматели устроили акцию протеста. Представители малого бизнеса требовали от властей соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности.

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12
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