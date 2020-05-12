Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции

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Во вторник, 12 мая, под Офисом президента Украины произошли столкновения между полицией и активистами после того, как протестующие подожгли шины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-офицера Печерского управления Национальной полиции в Киеве Оксаны Тищенко.

По словам пресс-секретаря, активисты подожгли шины, в результате чего возникли столкновения с силовиками.

"Активисты подожгли шины и из-за этого возникли стычки с правоохранителями. Там кратковременная драка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные с этими лицами. Они будут фиксировать", - заявила Тищенко.

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Правоохранители продолжают наблюдать за общественным порядком. В столкновениях никто не пострадал - по крайней мере, в полицию с заявлениями не обращались.

По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".

В Киеве в воскресенье, 3 мая, на Майдане Независимости предприниматели устроили акцию протеста. Представители малого бизнеса требовали от властей соблюдения их конституционных прав: на труд и равные условия ведения предпринимательской деятельности.